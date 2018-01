Udinese surpreende a tetracampeã Juventus ao ganhar em Turim

A tetracampeã Juventus de Turim estreou tropeçando em casa no início de sua campanha na temporada do Campeonato Italiano, neste domingo. A equipe de Massimilliano Allegri, que também é vice-campeã europeia, perdeu para a Udinese por 1 a 0, com gol de Thereau, e mostrou algumas deficiências em setores importantes da equipe.

Com a perspectiva de um bom jogo, o time de Turim promoveu a estreia diante de sua torcida dos reforços Mandzukic, da seleção croata, e Dybala. Mas o confronto começou bem disputado e foi pegado até o fim. O time de Údine mostrou aos anfitriões que será difícil reconstruir o time após as saídas de Andrea Pirlo, Carlos Tevez e Arturo Vidal.

Apesar de jogar em casa, a atual campeã não conseguiu furar a defesa bem montada da Udinese. O único gol da partida saiu aos 33 minutos do segundo tempo. O grego Panagiotis Kone fez um belo cruzamento da direita para Cyril Théréau, que apareceu sozinho na pequena área para tocar entre as pernas de Buffon e marcar o gol da partida.

Essa é a primeira vez na história que a Juventus estreia com derrota no Italiano jogando em Turim. A campeã atual não perdia no seu estádio há 46 jogos, cerca de dois anos e meio. O último rival a vencer o time de Turim foi a Sampdoria, em 6 de janeiro de 2013.