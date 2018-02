Udinese vence Atalanta por 1 a 0 O Udinese venceu neste sábado o lanterna Atalanta por 1 a 0 e se consolidou na terceira colocação do Campeonato Italiano, com 28 pontos. No outro jogo da rodada, a Lazio (12º) empatou por 3 a 3 com o Lecce (5º). Neste domingo jogam Brescia x Roma, Chievo x Palermo, Livorno x Parma, Milan x Fiorentina, Reggina x Cagliari, Sampdoria x Mesina, Siena x Inter de Milão e Bologna x Juventus.