UE quer criar grupos de policiais contra violência no esporte

A União Européia (UE) quer criar equipes multinacionais de policiais especializados em violência nos eventos esportivos para as principais competições do Velho Continente, disse o comissário europeu de Justiça e Segurança, Franco Frattini. Esta é uma das principais conclusões da Conferência sobre a Violência no Esporte, encerrada na noite desta quinta-feira na capital belga, Bruxelas, e que contou com a organização da Comissão Européia e da Uefa. O objetivo foi estudar formas de cooperar para prevenir e combater esse problema. Além disso, outra medida será impedir a entrada de torcedores violentos em todo o país através de um banco de dados europeu, assim como agilizar a troca de informações entre as autoridades policiais. Outra conclusão foi a necessidade de unificar as regras para a formação de policiais especialistas em eventos esportivos na Europa e aumentar o trabalho conjunto de autoridades com clubes, federações e até torcidas organizadas. Frattini e o francês Michel Platini, presidente da Uefa, explicaram em entrevista coletiva após a conferência que a cooperação de todos no continente é necessária para enfrentar a violência no esporte. O comissário europeu de Justiça e Segurança anunciou que o aumento da cooperação ocorrerá nos próximos meses, para que um primeiro time esteja preparado já para a Eurocopa de 2008, em junho, na Áustria e Suíça. Essa experiência, aliada às informações coletadas na realização da Copa do Mundo de 2006, permitirá avaliar o projeto. Já Platini disse que ainda muito trabalho a fazer para acabar com a frustração dos torcedores que não podem ir aos estádios por conta da violência. Segundo ele, a Uefa aumentou o orçamento de segurança na Eurocopa para 35 milhões de euros, e lamentou que esse dinheiro não possa ser usado na formação e desenvolvimento de jogadores. Por sua vez, o comissário europeu disse que os países devem cooperar mais e usar melhor os dados já existentes sobre os torcedores violentos. "Não podemos aproveitar a liberdade de circulação para exportar a violência", ressaltou Frattini, apontando que um primeiro passo será o reconhecimento mútuo das medidas tomadas pelos países da UE sobre a proibição de acesso aos estádios. Platini estava em campo na final da Copa da Europa - antiga Liga dos Campeões - de 1985, conhecida como Tragédia de Heysel. No incidente, na mesma Bruxelas, 39 pessoas morreram por esmagamento ou pela queda de uma parede (sendo 32 italianos e 7 belgas) e mais de 350 ficaram feridas. A Juventus de Platini foi campeã sobre o Liverpool com um gol de pênalti, mas os clubes ingleses ficaram suspensos de competições européias por cinco anos - o time da terra dos Beatles pegou seis. "Não podemos esperar outras tragédias para que algo seja feito", afirmou Platini, que está disposto a contribuir inclusive com ajuda financeira aos programas de desenvolvimento. Ele lembrou que, na França, as equipes pagam os custos do destacamento de policiais em torno dos estádios. "A violência está na sociedade, não só no futebol", ressaltou o presidente da Uefa.