Uederson diz que jogar Série A2 pelo Guarani é 'melhor que muitos estaduais'

Em preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, o Guarani divide o tempo dos trabalhos com as apresentações oficiais dos reforços que estão treinando sob o comando do técnico Ney da Matta. Nesta tarde, foi a vez do atacante Uederson ser apresentado.

Na temporada passada, o jogador de 31 anos vestiu a camisa do Cuiabá, pelo qual disputou 21 partidas e marcou quatro gols. Agora, no time campineiro, ele se diz realizado por poder disputar uma competição no Estado de São Paulo, por conta da visibilidade. "O Guarani é um time grande e a Série A2 é melhor do que muitos campeonatos estaduais de primeira divisão do Brasil", assegurou.

A última vez que Uederson teve a oportunidade defender um time paulista foi em 2012, quando esteve no XV de Jaú. Natural de Goiás, passou por times do Estado, como Goianésia, Grêmio Anápolis e Jataiense. Depois, rodou pelo Brasil, em times como Metropolitano, CSA, Guarani-SC, Concórdia e ASA.

Ainda desconhecido da torcida bugrina, o atacante garante que está focado em conquistar uma vaga no time titular. "Eu estou trabalhando para iniciar jogando", afirmou. Para isso, ele tem pouco mais de uma semana, já que a estreia do Guarani na Série A2 está marcada para as 11 horas do próximo dia 28, sábado, no Brinco de Ouro.