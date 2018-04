Uefa abre investigação contra Liverpool após ônibus do City ser alvo de violência

A Uefa abriu nesta quinta-feira um procedimento disciplinar contra o Liverpool para investigar as responsabilidades do clube principalmente em relação ao fato de que o ônibus do Manchester City foi alvo de atos violentos de alguns torcedores do time da casa na chegada da equipe visitante ao estádio Anfield Road, na última quarta, para o confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O veículo foi alvo de pedradas e garrafadas e foi danificado pelos atos de violência, que também não provocaram ferimentos em nenhum jogador do time comandado por Pep Guardiola, que em seguida acabou sendo derrotado por 3 a 0 pela equipe da casa e se complicou na luta para avançar à próxima fase da competição continental.

O episódio envolvendo torcedores ocorreu cerca de uma hora antes da partida, sendo que o Liverpool também será alvo de investigação da Uefa pelo fato de que objetos foram atirados e até fogos de artifício chegaram a ser disparados dentro do estádio do clube.

Este caso envolvendo a equipe dirigida por Jürgen Klopp, porém, não será julgado pelo comitê disciplinar da Uefa até 31 de maio, informou a entidade, sendo que a final da Liga dos Campeões está marcada para acontecer no dia 26 do mesmo mês. Ou seja, qualquer possível punição ao Liverpool só será aplicada na temporada 2018/2019 do futebol europeu.

O jogo de volta do mata-mata contra o City está marcado para a próxima terça-feira, às 15h45 (de Brasília), em Manchester, onde a equipe da casa precisará vencer por no mínimo 3 a 0 para levar a disputa da vaga à prorrogação e depois, se não voltar a marcar nos 30 minutos extras, aos pênaltis.

Apenas um triunfo por 4 a 0 ou mais classificará a equipe de Guardiola no tempo normal, sendo que gols marcados fora de casa têm maior peso para efeito de desempate. Ou seja, caso o Liverpool marque pelo menos um gol, obrigará o time da casa a balançar as redes por pelo menos cinco vezes para seguir vivo na Liga dos Campeões.