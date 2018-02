Uefa abre procedimento disciplinar contra o Anderlecht

A Uefa abriu um procedimento disciplinar contra o Anderlecht, da Bélgica, depois que vários objetos foram atirados no gramado durante a partida desta quinta-feira contra o Tottenham, em Bruxelas, pela quarta rodada do grupo G da Copa da Uefa. Um dos objetos atingiu o jogador do Tottenham Didier Zokora, enquanto o goleiro Paul Robinson retirou do campo uma barra de ferro no final da partida. Os incidentes registrados na partida fizeram com que a Uefa agendasse um julgamento para a próxima quinta-feira, dia 13 de dezembro, no Comitê de Controle e Disciplina do organismo. O estádio do Anderlecht já viveu incidentes de público durante a fase prévia da Liga dos Campeões, na partida contra o Fenerbahçe, da Turquia. A Uefa habitualmente leva em conta os precedentes para decidir sobre uma possível punição, que pode ser desde uma multa até a exclusão do torneio.