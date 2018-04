Uefa abre procedimento disciplinar contra Rússia e Montenegro

A Uefa anunciou nesta segunda-feira que abriu procedimento disciplinar contra Montenegro e Rússia por conta da confusão que interrompeu a partida entre as duas seleções, na sexta-feira, em rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

A Associação de Futebol de Montenegro foi denunciada por causa de objetos e sinalizadores lançados no gramado durante a partida. Um deles atingiu o pescoço e ombro do goleiro russo Igor Akinfeev, que sofreu uma concussão no gramado logo aos 20 segundos de partida e precisou ser encaminhado ao hospital. O jogo foi paralisado por cerca de 30 minutos.

A entidade montenegrina também vai responder por ter sediado partida que não foi finalizada. O jogo, disputado na cidade de Podgorica, foi encerrado de forma prematura aos 22 minutos do segundo tempo em razão de uma confusão geral entre jogadores e membros da comissão técnica das duas seleções.

A federação russa foi denunciada também por conta de objetos lançados ao gramado por parte de sua torcida. A Uefa confirmou que mais cedo os russos apresentou protesto contra Montenegro, pedindo os três pontos que estavam em disputa na partida, que terminou em 0 a 0.

O caso será analisado pelo Conselho Disciplinar, de Ética e Controle da Uefa em data ainda a ser anunciada. O resultado da partida será determinante para a definição do Grupo G. A Rússia e Montenegro disputam o terceiro lugar da chave, ambos com cinco pontos.