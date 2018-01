Uefa adia eleições para 2007 O Congresso da Uefa aprovou nesta quinta-feira incluir uma modificação em seus estatutos para estender por mais um ano o mandato do presidente e dos membros do Comitê Executivo e fazer com as eleições para eleger o sucessor de Lennart Johansson aconteçam apenas em 2007. Os delegados das 52 associações da Uefa respaldaram esta proposta argumentando que ela visa fazer com as eleições coincidam com a escolha do presidente da Fifa, entidade que em 2003 decidiu atrasar um ano a eleição de seu dirigente para não coincidir com a Copa do Mundo da Alemanha. A modificação estatutária estabelece que o presidente da Uefa e seis dos membros do Comitê Executivo serão escolhidos em 2007, enquanto os outros sete integrantes deste fórum se submeterão a votação em 2009.