Uefa adia jogos programados na Turquia Os atentados terroristas ocorridos nesta quinta-feira em Istambul, na Turquia, atingiram o mundo do futebol. Por motivos de segurança, a Uefa decidiu adiar os dois jogos internacionais que aconteceriam no país na semana que vem. Pela Liga dos Campeões da Europa, na terça-feira, o Galatasaray receberia a Juventus, da Itália. Mas a Uefa transferiu o confronto para dia 2 de dezembro. E pela Copa da Uefa, na quinta-feira, seria a vez do espanhol Valencia enfrentar o Maccabi Haifa, time israelense que jogaria na Turquia também por motivos de segurança em seu país. A entidade ainda não definiu a nova data dessa partida.