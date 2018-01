Uefa adotará medida anti-racismo A União Européia de Futebol (Uefa) aprovou nesta quinta-feira, em congresso extraordinário realizado em Praga, uma medida que permite o comissão de disciplina da entidade determinar a realização de partidas com portas fechadas para punir as torcidas racistas. Segundo Joseph Mifsud, do comitê executivo, o número de sanções disciplinares por causa de racismo chegou a níveis alarmantes, continua crescendo e as medidas adotadas têm sido ineficazes. Até então, a Uefa vinha multando os clubes e tirando o mando de campo. A Uefa também aprovou a idade limite de 70 anos para membros do comitê executivo. A medida não vale para os atuais membros, como o presidente Lennart Johansson, de 71 anos, que poderá tentar a reeleição em abril.