Uefa alerta Croácia e pede medidas para coibir violência

Em reunião com o presidente Ivo Josipovic, Platini exigiu que os problemas com os "hooligans" croatas comecem a ser enfrentados ainda neste ano. O dirigente da Uefa pediu ainda que o governo proíba torcedores violentos de viajar para outros países e que coopere com a polícia e autoridades internacionais na investigação dos casos de violência.

Torcedores croatas do Dínamo de Zagreb geraram incidentes na Romênia, República Checa e em seu próprio país nas últimas temporadas do futebol europeu. Na quinta-feira, Platini fez o mesmo alerta ao governo da Sérvia, em Belgrado.