Uefa: Alex Alves faz 2 para o Hertha O atacante brasileiro Alex Alves continua em grande fase. Nesta quinta-feira, ele foi fundamental na vitória do Hertha Berlim por 3 a 2 sobre o Boavista, na Alemanha, na partida de ida entre as duas equipes pelas oitavas-de-final da Copa da Uefa. Alex marcou duas vezes. Abriu placar aos 15 minutos, com um chute de voleio, e marcou o segundo da equipe aos 43 do primeiro tempo, completando de cabeça um cruzamento de Marcelinho Paraíba. Naquela altura, a partida estava empatada, pois Rui Oscar havia marcado pelo Boavista aos 35 minutos. O time português quase estraga a festa do Hertha, ao chegar a novo empate aos 36 minutos da etapa final. Então, Alex Alves não estava mais em campo: foi substituído 3 minutos antes por Luizão. Mas aos 48, o zagueiro Van Burik deu a vitória aos alemães. Na República Checa, o Slavia Praga venceu o Besiktas da Turquia por 1 a 0, gol de Dosek aos 17 minutos do segundo tempo. O zagueiro brasileiro Antonio Carlos, que joga no Besiktas, foi expulso quando faltavam seis minutos para o final da partida. A Lazio recebeu o Wisla Cracovia, da Polônia, no Estádio Olímpico, e não passou de um empate por 3 a 3. Lazetic abriu o placar para o time italiano aos 23 minutos da etapa inicial, mas aos 39 Uche empatou. O time da Roma, porém, terminou o primeiro tempo na frente, graças a um gol contra de Jop, aos 45. No segundo tempo, o Wisla virou com dois gols de pênalti, marcados por Zurawski aos 5 e 18 minutos. Chiesa salvou os romanos da derrota aos 26. O Panathinaikos grego jogou em casa com o Anderlecht belga e não desperdiçou a chance: venceu por 3 a 0, com dois gols do polonês Olisadebe e um de Lymberopoulos. Na França, o inglês Liverpool bateu o Auxerre por 1 a 0, gol do zagueiro Hyypia. As partidas de volta serão disputadas no dia 27.