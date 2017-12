Uefa anula jogo da Liga dos Campeões O Comitê de Controle e Disciplina da Uefa anulou hoje o resultado da partida em que a equipe austríaca do Tirol Innsbruck perdeu por 1 a 0 para o Lokomotiv de Moscou, pela fase preliminar da Liga dos Campeões. A entidade determinou ainda que uma nova partida seja disputada entre as equipes. A decisão da Uefa atende a um recurso impetrado pelo Tirol. O time austríaco alega que o Lokomotiv jogou os últimos 20 minutos da partida com um jogador que teria levado o segundo cartão amarelo e, portanto, deveria ter sido expulso. A equipe austríaca sustenta o recurso com imagens de TV. Aos 25 minutos do segundo tempo, o árbitro da partida mostrou cartão amarelo ao jogador Vladimir Maminov, mas as imagens gravadas comprovaram que a falta foi cometida por outro atleta - Rouslan Pimenov - que já tinha cartão amarelo. Se fosse advertido com cartão, teria de ser o vermelho, alegam os dirigentes do Tirol. O Tirol ganhou nova chance de chegar à próxima fase da Liga - quando vai enfrentar equipes como o Real Madri, Roma e Anderletch - mas terá de melhorar muito. Na soma dos dois confrontos, o time russo venceu por 4 a 1. A data do novo jogo ainda não foi definida e desta vez, o Lokomotiv não terá Pimenov. Ele foi punido pela Uefa com uma partida de suspensão.