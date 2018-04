Uefa anula punição e Eduardo reforça o Arsenal

"Após exame de todas as evidências, especialmente as declarações do árbitro e do assistente, assim como vários vídeos, não ficou estabelecido satisfatoriamente para o painel que o árbitro tenha sido enganado em sua decisão sobre o pênalti", afirmou a Uefa em comunicado nesta segunda-feira.

"Portanto, a decisão do conselho disciplinar da Uefa de 1o de setembro, na qual o jogador foi suspenso por dois jogos da Uefa, está anulada", completou.

O jogador, nascido no Brasil e naturalizado croata, foi inicialmente suspenso após um polêmico pênalti contra o Celtic.

Eduardo caiu na área após tocar a bola e passar pelo goleiro Artur Boruc, que se atirou aos seus pés mas, aparentemente, fez um leve ou nenhum contato com o jogador.

O atacante, que ficou um ano fora dos campos após quebrar a perna em fevereiro de 2008, converteu a penalidade na vitória de 3 x 1 do Arsenal.

Eduardo está liberado para jogar os primeiros dois jogos do Arsenal pelo Grupo H da Liga dos Campeões, contra o Standard Liege, na quarta-feira, e ante o Olympiakos Piraeus, em 29 de setembro.