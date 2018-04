Uefa anula suspensão a Eduardo da Silva, do Arsenal O atacante brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva, do Arsenal, teve a suspensão de dois jogos aplicada contra ele pela Uefa suspensa pela nesta segunda-feira. Eduardo da Silva havia sido punido pela entidade que controla o futebol europeu por ter supostamente simulado um pênalti na partida contra o Celtic, no dia 26 de agosto, pela fase preliminar da Liga dos Campeões.