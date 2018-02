Uefa apresenta bola da final da Liga inspirada na Grécia Após serem decididos os quadrifinalistas da Liga dos Campeões da Europa, a Uefa apresentou nesta quinta-feira a bola que será usada na final da competição, no dia 23 de maio, no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia. A cerimônia aconteceu no Pathernon, na capital grega. O evento contou com o treinador Otto Rehhagel, campeão da Eurocopa de 2004 pela seleção local. Com várias estrelas, o designer da bola é inspirado no logotipo da Liga e suas cores (azul e branco) representam a Grécia. Para homenagear o país que sediará a final da competição, a bola ganhou o nome de "Finale Athens". O material estará disponível para venda na Europa por 110 euros (cerca de R$ 308). "A bola permite ter mais precisão e facilidade no controle. A combinação de painéis modelados de forma revolucionária, sua nova carcaça e a aplicação de novas tecnologias foram fundamentais para o nascimento de uma nova bola, com máxima qualidade", analisou a Adidas, fabricante do material. Depois das partidas de terça e quarta, oito times seguem vivos no principal torneio de clubes do continente. A Inglaterra é o país que possui mais representantes - são três ao todo (Liverpool, Chelsea e Manchester United). Já a Itália conta com a Roma e o Milan. Os outros classificados são o Valencia (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha) e PSV (Holanda). Durante o lançamento, a Uefa anunciou que os finalistas da Liga dos Campeões receberam exemplares da bola para um período de treinamento e adaptação antes do jogo decisivo. Nesta sexta-feira, a entidade máxima do futebol europeu irá sortear os confrontos das quartas-de-final.