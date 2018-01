Uefa aprova mudança em horários de jogos da Liga dos Campeões

O Comitê Executivo da Uefa aprovou nesta sexta-feira diversas pequenas alterações relativas às suas competições. A que deve causar mais impacto para o público é a mudança no horário dos jogos da Liga dos Campeões, tradicionalmente realizados às 20h45 pelo horário central europeu.

A partir da temporada 2018/19, a Liga terá dois jogos começando às 19h00 e outros seis às 21h00, tanto na terça quanto na quarta. De acordo com a Uefa, esta é uma forma de permitir que os torcedores assistam mais partidas. Da mesma forma, a mudança permite que um mesmo canal transmita dois jogos por dia, principalmente em países com mais de dois representantes na competição.

Outra novidade aprovada pela Uefa nesta sexta-feira é que os coeficientes dos clubes não terão mais um bônus de 20% referentes aos coeficientes das federações nacionais de futebol. Isso beneficiava times sem tradição internacional vindos de países fortes, como Espanha, Inglaterra e Alemanha, em detrimento a equipes com melhor histórico, mas de países sem tradição.

O coeficiente de clubes também vai deixar de dar bônus por títulos anteriores aos cinco anos válidos para o ranking, ainda que o coeficiente utilizado para a distribuição financeira agora inclua os resultados dos últimos 10 anos, mantendo a bonificação para os campeões do passado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já com relação às competições entre seleções, a Uefa decidiu que o país que desejar sediar a primeira edição do Final Four da inovadora Liga das Nações, entre 5 e 9 de junho de 2019, deverá ter dois estádios para pelo menos 30 mil pessoas separados por no máximo 150kg. A competição vai reunir as 12 primeiras seleções do ranking da Uefa, divididos em quatro grupos de três, em ida e volta. Os campeões de cada chave jogam o Final Four.