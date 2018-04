Uefa aprova punições mais duras para casos de racismo

LONDRES - O Comitê Executivo da Uefa aprovou nesta quinta-feira uma suspensão mínima de 10 partidas a quem apresentar comportamentos racistas nos campos de futebol, sejam jogadores ou dirigentes dos times. O secretário-geral da Uefa, Gianni Infantino, havia anunciado em abril a intenção de implementar penas severas, que agora serão incluídas nas normas disciplinares da entidade.

Embora a Uefa só possa impor punições nas suas competições, os 53 membros que compõem a entidade receberam uma solicitação para que adotem as mesmas medidas nas competições internas. A Associação de Futebol da Inglaterra anunciou na semana passada que vai aplicar uma pena mínima de cinco jogos em caso e infrações por racismo.

"Qualquer associação deveria adotar as mesmas medidas ou medidas similares", disse Infantino. "A Uefa sempre atua de forma que tente convencer as pessoas ao invés de se impor sobre elas. Não acredito que seja mensurável a forma de combater o racismo com uma simples medida ou sanção".

O debate sobre o racismo se intensificou nesta temporada depois que o meia Kevin-Prince Boateng, do Milan, liderou o abandono do campo pela sua equipe durante um amistoso na Itália depois de receber insultos raciais dos torcedores. A Uefa recebeu críticas no passado porque somente impunha multas às associações nacionais por causa de atos racistas da sua torcida.

No futuro, se ocorrer algum ato racista nas arquibancadas em partidas da Uefa, a primeira punição para as equipes não será apenas uma multa, mas o fechamento parcial do estádio. Se persistir o comportamento, o estádio será fechado completamente, ficando sem a presença de público, e será imposta uma multa de US$ 50 mil.

Recentemente, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, lamentou os cânticos racistas proferidos por torcedores da Roma em partida diante do Milan, em Milão, pelo Campeonato Italiano, e prometeu que a entidade irá agir para coibir este tipo de prática.

O Comitê Executivo da Uefa também decidiu aumentar de 10 para 15 partidas a suspensão mínima por agressão aos árbitros. Por insulto a eles, a sanção mínima vai subir de dois para três jogos.