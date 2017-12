Uefa aumenta multa ao PSV por racismo A Comissão de Apelação da Uefa decidiu nesta sexta-feira elevar a multa sobre o PSV Eindhoven de US$ 20,5 mil para US$ 34 mil por causa dos insultos racistas sofrido pelo francês Thierry Henry, do Arsenal, em jogo disputado no dia 25 de setembro pela Liga dos Campeões. A decisão de aumentar a punição se deu em razão do time holandês ser reincidente nesse tipo de infração. A entidade analisou diversas imagens de TV para constatar a atitude racista da torcida para com o jogador.