UEFA aumenta pressão sobre Blatter O presidente da União Européia de Futebol (UEFA), o sueco Lennart Johansson, afirmou hoje que não vai descansar até que receba uma resposta convincente às 25 perguntas feitas pela entidade ao presidente da Fifa, Joseph Blatter, a respeito da falência do grupo ISMM-ISL. ?Espero encontrar-me com Blatter no final desta semana, mas não descansarei até que ele responda de maneira clara, as questões que formulamos?, afirmou o dirigente. Blatter admitiu que a Fifa sofreu um prejuízo de US$ 28,5 milhões por causa da quebra da empresa de marketing esportivo ISMM-ISL. Mesmo assim, não baixou a guarda e pediu aos homens ligados ao futebol que não destruam o que já foi construído. "A hora é de trabalharmos juntos", disse em Zurique, onde o comitê executivo esteve reunido na semana passada. A ISMM-ISL detinha os direitos de marketing e transmissão de TV para fora da Europa e Estados Unidos das Copas do Mundo de 2002 e 2006. Blatter argumentou que durante a reunião do último dia 13 de junho, respondeu a boa parte das perguntas que lhe foram formuladas por Johansson. "Mas muitas coisas que ele quer saber eu não tive como responder. Irei marcar uma reunião para lhe esclarecer tudo", declarou.