Uefa: Barcelona e Liverpool empatam Com um esquema de jogo que parecia mais direcionado a não sofrer gols do que propriamente em fazê-los, o Barcelona, jogando no Camp Nou, apenas empatou hoje à tarde com o Liverpool por 0 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa da Uefa. Com o resultado, o time espanhol ficou distante da final, já que o jogo decisivo, marcado para daqui duas semanas, será disputado na Inglaterra. Revoltados com a fraca campanha da equipe na atual temporada, os torcedores catalãos compareceram em pequeno número. A indignação se deve ao fato do time estar distante dos primeiros colocados no Campeonato Espanhol, liderado pelo arqui-rival Real Madrid, e de não ter passado da primeira rodada na Copa dos Campeões. Mas nem todas as notícias foram más para o futebol espanhol. O Alavés, atuando em casa, goleou os alemães do Kaiseslautern por 5 a 1. Com o placar dilatado, os espanhóis praticamente garantiram presença na grande decisão. A curiosidade da partida foram os quatro pênaltis marcados, sendo três para o time espanhol.