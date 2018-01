Uefa calcula lucro milionário com a Liga Um dos mais importantes torneios de futebol do mundo virou a ?menina dos olhos? para os executivos da Uefa. E não é à toa. Segundo estimativa, o lucro para as próximas três temporadas (2003-2006) deve ser de 582 milhões de euros, arrecadados através de contratos com a televisão e outras mídias, anunciou nesta sexta-feira o site oficial da entidade. Embora os contratos com as TVs tenham sofrido redução considerável, eles ainda representam 80% do valor lucrado. ?Estamos satisfeitos com estes resultados. Eles mostram que a Liga dos Campeões é de grande interesse para os torcedores do mundo todo?, disse o diretor-executido da Uefa, o alemão Gerhard Aigner. Desse total, cerca de 400 milhões de euros devem ir para os 32 clubes que disputam a competição, sem contar prêmios por rodada de classificação. O ?resto? vai para os cofres da entidade.