Uefa confirma jogo da Inglaterra A partida entre as seleções de Liechtenstein e da Inglaterra, válida pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2004, foi confirmada pela Uefa e deverá mesmo ser realizada no próximo sábado. As autoridades do principado apresentaram uma grande operação de segurança a ser adotada para o confronto, de forma a garantir a segurança da equipe inglesa. A segurança será reforçada por 1.100 policiais procedentes da Suíça e da Áustria. O contingente fará o patrulhamento no estádio Rheinparkstadion, que tem capacidade para 3.500 espectadores, e nos arredores. As autoridades temiam que o time inglês pudesse sofrer algum tipo de retaliação em razão da participação direta do país na guerra contra o Iraque.