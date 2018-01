Uefa confirma jogo da Juventus A Uefa rejeitou o pedido da Juventus e confirmou nesta quarta-feira a realização da partida contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões da Europa. O time italiano havia pedido o adiamento do jogo alegando que vários de seus jogadores estariam impossibilitados de atuar em razão de um surto de gripe. Segundo a direção da Juve, já estavam doentes Buffon, Salas, Marco Di Vaio, Zambrotta e Birindelli. Na terça-feira o zagueiro francês Lilian Thuram também caiu de cama. Diante disso, os dirigentes resolveram pedir o adiamento do jogo. A Uefa, no entanto, não viu motivo para o adiamento alegando que o clube tem 35 jogadores inscritos na competição. A Juve segue para a Inglaterra com apenas 15 jogadores.