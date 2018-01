UEFA confirma jogo Real x Barcelona A partida entre Real Madrid e Barcelona, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, foi confirmada pela União Européia de Futebol (UEFA), apesar da explosão de dois carros-bomba, nesta quarta-feira, nas imediações do estádio Santiago Bernabeu, em Madri. A decisão foi tomada há pouco por representantes da entidade, reunidos em caráter de emergência. De acordo com autoridades espanholas, sete pessoas se feriram com as explosões. Nenhuma delas, porém, com gravidade. Pelo menos 10 carros ficaram danificados. Emissoras de rádio da capital espanhola informaram que a polícia conseguiu evitar o acesso de torcedores à região do estádio depois de ter recebido uma advertência do ETA - o grupo separatista basco. A primeira explosão ocorreu pouco antes do meio-dia (horário brasileiro) próxima à Torre Europa - um complexo empresarial localizado ao lado do estádio. A segunda aconteceu cerca de meia hora depois, próxima a estação de trem na Rua dos Embaixadores, também na região do Santiago Bernabeu.