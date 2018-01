Uefa confirma jogos da Liga dos Campeões Depois do cancelamento de toda a rodada do Campeonato Italiano no fim de semana, por causa da morte do papa João Paulo II, a Uefa confirmou nesta segunda-feira a realização da rodada dos torneios europeus. Manteve, inclusive, o clássico italiano entre Milan e Inter, quarta, em Milão, pela Liga dos Campeões. As quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, o principal torneio de clubes do mundo, começam nesta terça-feira, com os confrontos Liverpool x Juventus e Lyon x PSV Eindhoven. E na quarta, jogam Chelsea x Bayern de Munique e Milan x Inter de Milão. Já na quinta será disputada a rodada das oitavas-de-final da Copa da Uefa. A Uefa, no entanto, determinou a realização de um minuto de silêncio antes de todos os jogos desta semana, em homenagem ao papa João Paulo II.