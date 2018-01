Uefa decide investigar acusação de suborno A União Européia de Futebol (Uefa) decidiu nesta quarta-feira que vai abrir processo para investigar denúncias de tentativa de suborno contra dirigentes gregos. No sábado, o presidente da Federação Armênia de Futebol, Rubén Hayrapeytyan, declarou que a Grécia tinha tentado subornar seus jogadores, em partida válida pelo Grupo 6 das eliminatórias para a Eurocopa 2004. Antes da partida, disputada no dia 6 de setembro, o porta-voz da Federação armênia, Suren Bagdasarian, afirmou que os jogadores de sua seleção tinham recebido ligações de anônimos oferecendo dinheiro para que facilitassem uma vitória da Grécia. Segundo Bagdasarian, na semana passada, o técnico da seleção Sub´21 da Armênia, Karen Arutunian, recebeu uma ligação de um antigo jogador armênio, Ervand Sukiasain, que agora reside na Grécia, na qual garantia falar em nome do presidente da federação grega de futebol. Nessa conversa, Sukiasain estaria disposto a oferecer aproximadamente um milhão de dólares em troca de uma derrota da Armênia. Na partida, disputada no Estádio Republika da capital armênia, a Grécia deu um passo decisivo para garantir sua presença na Eurocopa de seleções, ao ganhar por 1 a 0 e assumir a liderança do grupo com 15 pontos, à frente da Espanha, que tem 11, mas com um jogo a menos.