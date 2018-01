Uefa define finalistas nesta quinta A Copa da Uefa terá nesta quinta-feira a definição dos times que disputam o título, dia 16 de maio, em Dortmund, Alemanha. O Barcelona, da Espanha, decide uma das vagas com o Liverpool, da Inglaterra. O Alavés, também espanhol, joga sua sorte contra o Kaiserslautern, no campo do rival alemão. A situação do Alavés é mais do que cômoda. No jogo anterior, em seu estádio, goleou os alemães por 5 a 1. Agora, pode até perder por 3 a 0 que ainda assim vai para a final, em sua primeira participação em torneio continental. O Kaiserslautern, que tem como destaque o veterano Mario Basler, promete "pressão total" do início ao fim. O duelo na Inglaterra é mais equilibrado. O Barcelona e Liverpool se equivalem e não há favoritismo. Os britânicos festejaram o 0 a 0 no confronto de ida, no Camp Nou. Mas o Barça também se beneficiar e obter a classificação com empate, desde que seja por gols. Se houver repetição do resultado, a definição da vaga virá nos pênaltis. O Liverpool recorreu a um golpe psicológico contra o time catalão ao revelar que tem interesse de contratar Guardiola. O volante é um dos símbolos do Barcelona, vai jogar a partida desta quinta-feira, mas dias atrás anunciou que sai do clube ao final da temporada. Juventus e Lazio, da Itália, estão no páreo.