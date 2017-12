Uefa define formato da Euro/2008 A Uefa já assinou o acordo com a Áustria e a Suíça, regulamentando a organização da próxima Eurocopa, o campeonato europeu de seleções, a ser realizada em 2008, com sede nos dois países. Nesta quarta-feira foram definidas, inclusive, as cidades que receberão os jogos. O planejamento da competição sofreu um duro golpe há dois meses, quando foi descartada a construção de um novo estádio em Zurique, na Suíça, que estava previsto para ser sede de alguns jogos da Euro/2008. Mas a solução encontrada foi reformar o estádio de Letzigrund, também em Zurique, ao custo de 75 milhões de euros. Assim, a Eurocopa de 2008 será disputada em 8 cidades, sendo 4 de cada país. Suíça: Genebra, Berna, Basiléia e Zurique. Áustria: Viena, Salzburgo, Klagenfurt e Innsbruck. "Com estas assinaturas, tudo volta a estar em ordem. Agora começa o trabalho", disse o presidente da Uefa, Lennart Johansson.