Uefa descarta investigar resultado A Uefa - entidade que comanda o futebol na Europa - se antecipou às especulações e garantiu nesta terça-feira que não pretende abrir qualquer tipo de investigação para apurar as circunstâncias que produziram o empate por 2 a 2 entre Dinamarca e Suécia - resultado que classificou as duas seleções para a próxima fase da Eurocopa. Segundo o assessor de comunicação da entidade, Rob Faulkner, este tipo de resultado ?não tem nada de raro? e por conta disso, não há nenhuma razão para se pensar em investigação. O empate classificou Dinamarca e Suécia e acabou eliminando a Itália, apesar da vitória por 2 a 1 sobre a Bulgária. O técnico da Dinamarca Morten Olson considerou as suspeitas ?ridículas´´ e o técnico da Itália, Giovanni Trapattoni, disse não acreditar que tenha havido acordo entre as equipes. ?Apesar de todo mundo estar colocando o resultado sob suspeita, existe uma ética esportiva e tenho certeza que foi assim?, disse Trapattoni. Ao ser indagado se pretendia fazer algum tipo de protesto junto à Uefa, Trapattoni foi categorico. ?Absolutamente não?.