Uefa deve punir Roberto Carlos por agressão O lateral Roberto Carlos pode pegar uma suspensão por ter agredido um jogador do Bayern, na última terça-feira durante uma partida válida pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa entre a equipe alemã e o Real Madrid. Nesta quinta-feira, na Suíça, um processo disciplinar foi aberto na União das Associações Européias de Futebol (Uefa) para avaliar o comportamento do jogador. Se condenado, Roberto Carlos corre o risco de desfalcar o Real no jogo de volta contra o Bayern de Munique, que ocorre dia no dia 10 de março, na capital espanhola. Durante a partida da última terça-feira, o lateral do Real Madrid deu um soco no jogador do Bayern, o argentino Martín Demichelis. O lance não foi visto pelo árbitro. As câmeras, porém, não deixam dúvidas de que o brasileiro agrediu o jogador alemão após receber uma falta. Segundo a Uefa, a decisão sobre a suspensão de Roberto Carlos será tomada na próxima segunda-feira quando o comitê de medidas disciplinares da entidade se reúne na cidade de Nyon, na Suíça. O lateral ainda pode ser multado. No ano passado, Roberto Carlos havia sido suspenso pela Fifa depois de ter dado uma peitada contra o árbitro da partida Brasil e Portugal, disputada no dia 29 de março de 2003 no Porto. O lateral foi expulso, apesar de se tratar de um jogo amistoso. A punição, no entanto, se resumiu a uma suspensão de três jogos pela seleção e não prejudicou o lateral em suas atuações no Real Madrid na fase final da Liga dos Campeões. Na época, o Manchester United, acusou a Fifa de não ter tomado medidas exemplares contra Roberto Carlos, alegando que a entidade teria cedido diante do poder do time espanhol. Nas quartas-de-final da competição no ano passado, o Real bateu o Manchester e o brasileiro atuou normalmente nas partidas disputadas.