Uefa deve ser rígida com a Roma Um isqueiro e a estupidez de um torcedor podem complicar a vida da Roma na Liga dos Campeões. A equipe italiana deve sofrer punição séria da União Européia de Futebol, por conta do incidente que ocorreu no fim do primeiro tempo da partida desta quarta-feira contra o Dinamo Kiev, no Estádio Olímpico, pela primeira rodada do Grupo B ? o mesmo de Real Madrid e Bayer Leverkusen. A confusão começou quando o juiz Anders Frisk expulsou o zagueiro Mexes, da Roma, aos 46 minutos, por entrada violenta. Ele foi cercado por jogadores da equipe italiana, nervosos porque perdiam por 1 a 0 (gol de Gravanic, de falta, aos 29). Enquanto discutia com os atletas, sobretudo o capitão Totti, foi atingido por um objeto ? que a polícia garante ser um isqueiro. Frisk sangrou, com o ferimento na testa, e precisou de quatro pontos. Depois, no vestiário, chegou à conclusão de que não havia segurança suficiente, para ele ou para os assistentes, para continuar o jogo. A Uefa decidirá o que fazer assim que receber o relatório oficial. Em 2002, Frisk dirigia uma partida, também no Olímpico, que terminou em pancadaria entre atletas da Roma e do Galatasaray, pela Liga dos Campeões.