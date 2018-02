Uefa divulga programação da Eurocopa A Uefa divulgou nesta segunda-feira a programação e as datas dos jogos da Eurocopa 2004, com sede em Portugal. A competição - que terá a participação de 16 seleções - será disputada entre os dias 12 de junho a 4 de julho. A partida inaugural será entre o anfitrião Portugal e outra seleção classificada a ser definida no sorteio do dia 30 de novembro, no estádio Das Antas, no Porto. A final será realizada no reformado e moderno estádio da Luz. A principal novidade desta edição da Eurocopa é que a fase quartas-de-final será disputada em quatro dias, com intervalo de 24 horas. Vale lembrar que ainda falta definir as vagas das demais equipes que brigam para disputar a competição e que apenas os portugueses, donos da casa, estão garantidos.