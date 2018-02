Uefa diz que jogos suspeitos não são da Eliminatória da Euro

A Uefa confirmou que nenhum jogo das Eliminatórias à Eurocopa de 2008 faz parte da investigação sobre a possível manipulação de resultados de 15 partidas pelas máfias de apostas. "Para evitar dúvidas, não há investigações em andamento sobre qualquer partida das Eliminatórias à Eurocopa de 2008. Como entidade responsável, a Uefa está continuamente controlando as casas de apostas e iniciará ações disciplinares nos casos em que o processo possa ocorrer", afirmou o organismo em comunicado. A entidade européia disse que não fará mais comentários sobre o assunto enquanto a investigação estiver em andamento. "Há um ano, introduzimos um sistema de avisos para controlar as apostas irregulares e acertamos um trabalho de forma conjunta com as autoridades policiais competentes", diz a nota. "Fomos informados sobre algumas apostas não freqüentes nas fases preliminares das competições de clubes. Numa partida da segunda etapa da Intertoto, o inspetor disciplinar viu circunstâncias suficientemente sérias para levar o caso ao Comitê de Controle e Disciplina da Uefa", completa a nota. A Uefa, que realizou neste domingo o sorteio para a fase final da Eurocopa de 2008 em Lucerna, na Suíça, disse ainda que foi decidido pelo andamento da investigação no início desta semana, antes de uma decisão final".