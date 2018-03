Uefa é a favor de 36 seleções em 2006 A Uefa é favorável a organização da Copa do Mundo de 2006 com 36 seleções. O anúncio foi feito pelo sueco Lennart Johansson, presidente da União Européia de Futebol, nesta quarta-feira em Sevilha, na Espanha. "Os países sul-americanos perderam em duas frentes. É algo que um continente não pode aceitar", disse Johansson, referindo-se à não classificação automática do país campeão (Brasil) e a perda de um vaga por parte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). "Não quero correr o risco de uma confederação se retirar de uma Copa do Mundo?, afirmou Johansson. Segundo ele, ?é de responsabilidade da Conmebol apresentar uma forma de disputa proporcional para as oitavas-de-final." Durante a última reunião do comitê executivo da Fifa, em Zurique, a principal entidade do futebol foi a favor do projeto com 36 seleções, mas exige um sistema de classificação para a disputa das oitavas-de-final, que não dê lugar a nenhum tipo de manipulação. A fórmula atual divide os 32 times são divididos em oito grupos de quatro, nos quais se classificam dois para as oitavas-de-final. Com 36 seleções, o sistema inicial prevê nove grupos de quatro times, classificando-se para as oitavas, os nove primeiros colocados e os sete melhores segundos. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, se pronunciou contra esta idéia. A decisão será dia 29 de junho, em Paris, durante reunião do comitê executivo da Fifa.