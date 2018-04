Uefa elogia Polônia e Ucrânia por estádios da Euro 2012

"Não tivemos um estádio na Áustria ou na Suíça comparável aos que temos em Gdansk ou Donetsk", disse Martin Kallen, chefe de operações da Uefa, durante a conferência International Football Arena na terça-feira.

Kallen afirmou que o estádio de Varsóvia deverá ser concluído no mês que vem, enquanto outros em Gdansk, Wroclaw e Poznan, na Polônia, e em Kiev, Kharkiv, Lviv e Donetsk, na Ucrânia, já estão prontos.

"Lviv inaugurou sábado passado. Era a nossa principal preocupação e eu não acreditava na quinta-feira anterior que ele estaria pronto, mas eles conseguiram", afirmou ele.

Os preparativos para o torneio em geral têm sido lentos e a Uefa chegou a ameaçar excluir Kharkiv, Lviv e Donetsk, dando-lhes um prazo de seis meses em 2010 para mostrar que eles poderiam cumprir o trabalho.

Kallen admitiu que o transporte não estava tão bom quanto poderia e que os organizadores esperavam por um sorteio favorável.

Isso poderia incluir a Alemanha jogando perto da fronteira do país com a Polônia, a Rússia jogando perto de sua fronteira e a Ucrânia e a Suécia jogando no porto báltico de Gdansk.

"É verdade que a sorte do sorteio em Kiev no dia 2 de dezembro poderia nos ajudar em termos de para onde os times irão. Em termos de transporte, nunca teremos o mesmo nível do que na Suíça e na Áustria", afirmou ele.

Entretanto, ele acrescentou que o torneio deixará um legado em termos de infraestrutura.

"Na Polônia, foi uma catálise para construir rodovias e a maioria dos projetos será concluída até o torneio. Isso mudará a Polônia porque dará à população um novo estilo de vida."

Os aeroportos, alguns dos quais remanescentes da era soviética, também foram melhorados.

"Ninguém está construindo aeroportos apenas para a Euro. Eles estão vendo o que precisam para os próximos 20 anos e estão construindo para o futuro", afirmou Kallen, acrescentando que Gdansk deu a eles "noites sem dormir".