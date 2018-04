Uefa escolhe árbitro turco para apitar final da Liga dos Campeões

A Uefa anunciou nesta segunda-feira quem será o árbitro da grande decisão da Liga dos Campeões desta temporada. Cüneyt Çakir foi o escolhido pela entidade para apitar o jogo mais importante do futebol europeu no ano. No dia 6 de junho, Barcelona e Juventus decidirão o título da competição no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

Çakir tem 38 anos e é um dos mais conceituados árbitros da atualidade, tendo apitado a semifinal da última Copa do Mundo entre Holanda e Argentina, em São Paulo. Ele foi alvo de uma polêmica em 2013, quando expulsou de forma bem rigorosa o meia Nani, do Manchester United, em duelo de oitavas de final de Liga dos Campeões diante do Real Madrid. Na época, no entanto, a Uefa defendeu sua decisão.

A entidade também definiu nesta segunda o árbitro da final da Liga Europa, entre Dnipro e Sevilla. O inglês Martin Atkinson, de 44 anos, será responsável por conduzir o confronto que acontecerá no dia 27 de maio, no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.