Uefa escolhe sede para Eurocopa 2008 A Uefa escolhe nesta quinta-feira a sede da Eurocopa de 2008 e a candidatura conjunta Áustria/Suíça é a mais forte. Os dois países ofereceram um investimento de US$ 3,4 milhões, com oito estádios de alto nível e uma infra-estrutura baseada em anos de experiência turística. Também concorrem com candidaturas conjuntas Bósnia/Croácia, Grécia/Turquia, Irlanda/Escócia, além da megacomposição nórdica Finlândia/Suécia/Dinamarca/Noruega. Hungria e Rússia são concorrentes isolados.