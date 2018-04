Uefa espera aumento de receitas com Liga dos Campeões

A Uefa espera um leve aumento nas receitas brutas geradas durante a disputa da Liga dos Campeões desta temporada, com um total de 824,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 2 bilhões) . Da quantia, 819 milhões vêm dos contratos comerciais e de transmissão pela televisão, e outros 5,5 milhões em compromissos com novos meios de comunicação. Os clubes que participam da Liga dos Campeões receberão um total de 588,6 milhões, sem incluir os 31,4 milhões para as Ligas profissionais e as federações de seus respectivos países. Os outros 185,4 milhões de euros se destinam a diferentes aspectos organizativos e custos administrativos - quantia a ser distribuída entre as demais associações. Cada uma das 32 equipes participantes da fase de grupos receberá três milhões de euros, mais 400 mil por partida. Cada vitória vale 600 mil euros a mais, enquanto empates significam outros 300 mil. A classificação às oitavas-de-final garante 2,2 milhões para cada equipe, 2,5 pela ida às quartas e 3 milhões pela presença nas semifinais. O time que vencer o torneio desta temporada receberá 7 milhões, três a mais que o vice-campeão. No total, um clube pode conseguir um máximo de 23,7 milhões de euros.