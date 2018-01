Uefa estuda idéia de Euro ser disputada por 24 seleções O comitê executivo da Uefa estudará a idéia de ampliar de 16 para 24 participantes da Eurocopa, a principal competição de seleções do continente europeu. As mudanças entrariam em vigor antes da Euro 2016, e a decisão será tomada no final de 2007. "O comitê executivo adotou um calendário proposto para realizar um estudo sobre a ampliação de 16 para 24 equipes na Eurocopa e tal decisão será tomada em novembro ou dezembro deste ano", afirmou um comunicado da entidade. "Toda modificação do formato do torneio só entraria em vigor a partir da Eurocopa de 2016", acrescentou o anúncio. A Uefa, presidida pelo ex-jogador francês Michel Platini, decidirá nesta quarta-feira, em Cardiff, País de Gales, o país organizador da Euro 2012. Concorrem à vaga Itália, e as candidaturas conjuntas de Croácia/Hungria e Ucrânia/Polônia.