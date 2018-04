Uefa Euro 2016 tem lançamento de álbum de figurinhas oficial

A Eurocopa 2016 já está nas ruas, ou melhor nas bancas. Os colecionadores e apaixonados por futebol poderão comemorar, além da expectativa para o inicio da competição, marcada para junho, na França, o Livro Oficial com as figurinhas das seleções europeias. O torneio chega à sua 15° edição e contará com 20 países na disputa pela taça Henri Delaunay. Pela primeira vez, 24 equipes serão formadas. Até 2012, apenas 16 seleções tinham participação garantida.

O livro Ilustrado Oficial Uefa Euro 2016, da editora Panini, conta com 680 cromos e já está disponível nas bancas do País. Nesta edição, além da versão impressa do álbum, os colecionadores terão um código exclusivo dentro de cada envelope de adesivos em que poderão conferir a versão online da coleção no site: onlinestickeralbum.paninigroup.com.

PREOCUPAÇÃO

Em consequência dos atentados terroristas de Paris e Bruxelas, que mataram dezenas de pessoas em março deste ano, o esquema de segurança será especial para as 50 partidas programadas no torneio. Em declaração, o porta-voz da Uefa, Pedro Pinto, afirmou que está "trabalhando com urgência em cenários relacionados com planos de crise", uma vez que consideram "a segurança de todos os participantes, jogadores e adeptos, com a maior seriedade".