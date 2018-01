Uefa introduz "gol de prata" nas finais A União Européia de Futebol (Uefa) decidiu aplicar método novo definir a Liga dos Campeões e a Copa da Uefa. Se nas finais houver empate no tempo normal, será disputada prorrogação de 15 minutos. Se nesse período um time tiver feito gols, será o vencedor. Caso o empate persista, haverá mais 15 minutos. O novo modelo é conhecido como ?gol de prata?, por ser uma variação do já utilizado ?gol de ouro? (quando quem marca primeiro na prorrogação fica com a vitória). A final da Copa da Uefa será disputada dia 21 de maio, em Sevilha (Espanha). E a da Liga dos Campeões está programada para 28 de maio, em Manchester (Inglaterra).