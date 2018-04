Uefa investiga 40 casos de possíveis jogos combinados

A Uefa, entidade que controla o futebol europeu, está investigando 40 casos de possíveis jogos combinados entre clubes que disputaram a Liga dos Campeões da Europa e da Copa da Uefa, esta última que neste ano passou a ser chamada de Liga Europa.

Peter Limacher, diretor da comissão disciplinar da Uefa, afirmou nesta sexta-feira que os casos envolveram a desclassificação rápida de clubes, "principalmente do leste europeu", nos últimos quatro anos. O dirigente ainda acrescentou que a Uefa já havia sido alertada sobre partidas suspeitas envolvendo bolsas de apostas.

"Os casos que temos visto se tratam de arranjo intencional das partidas. Poderá demorar algum tempo (as condenações das equipes envolvidas), mas nos casos em que podemos trabalhar junto com a polícia seria possível (encontrar os culpados)", afirmou Limacher.

O dirigente ainda acrescentou que a maioria dos clubes investigados buscou faturar com as apostas com possíveis combinações de resultados porque já sabiam que seriam eliminados das competições que estavam disputando.