Uefa investiga fraudes em jogos internacionais

A Uefa, órgão que regula o futebol europeu, entregou no mês passado um dossiê de 96 páginas à polícia européia Europol no qual afirma que 15 jogos em competições diferentes foram supostamente fraudados. A informação foi publicada neste sábado pela revista alemã Der Spiegel. Entre as competições estão as eliminatórias para a Eurocopa 2008, a Liga dos Campeões, a Copa da Uefa e a copa Intertoto (que reúne times europeus que não se classificaram para a Liga dos Campeões ou Copa da Uefa). Segundo o editor de esportes da BBC, Nigel Adderley, a Uefa confirmou que os jogos estão sendo investigados. As partidas mais antigas sob suspeita aconteceram em julho de 2005. A reportagem deste sábado da revista alemã afirma que a maioria dos clubes envolvidos na suposta fraude são de países do leste e sudeste europeu, como Bulgária, Geórgia, Sérvia e Croácia. "Estas são acusações extremamente sérias se elas forem comprovadas, mas elas são extremamente difíceis de serem investigadas", disse à BBC o ex-dirigente da UEFA Graham Bean.