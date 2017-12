Uefa: Israel indignado com proibição O governo de Israel ficou indignado com a decisão da Uefa de suspender partidas de competições européias no país por causa dos últimos atentados. "Uma decisão cruel com o esporte israelense", comenta o ministro dos Esportes, Matan Vilnai. Para os israelenses, a entidade "rendeu-se ao terrorismo" "Uma ofensa para Israel", estampa em manchete o diário Maariv.