Uefa já admite suavizar regras do Fair-Play Financeiro

Uefa já admite publicamente a possibilidade de suavizar as regras do Fair-Play Financeiro, que limitam os gastos do principais clubes europeus em transferências de jogadores e salários. Michel Platini, o presidente da entidade, disse à emissora francesa RTL que o Comitê Executivo da Uefa pode relaxar um pouco a regulamentação.

"Penso que vamos suavizá-lo. Será o comitê executivo quem vai decidir, mas se saberá em junho", disse Platini. "Penso que o regulamento que criamos está muito bem", completou o dirigente francês.

Apenas um ano após a Uefa aplicar as primeiras punições e multar o Manchester City e o Paris Saint-Germain em 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 68,5 milhões) cada por violações ao Fair-Play Financeiro, mudanças poderiam ser realizadas nos dias 29 e 30 de junho, em Praga, na reunião do seu comitê executivo.

A Uefa tem conversado com os clubes europeus desde outubro sobre como modificar as regras, que se baseiam no princípio de que uma equipe não pode gastar mais do que ganha, exigindo um equilíbrio financeiro, mas Platini não detalhou quais podem ser alterações.

Quando Platini lançou o projeto do Fair-Play Financeiro em 2009, ele pediu o apoio dos proprietários de alguns dos principais clubes da Europa, como Chelsea, Milan e Inter de Milão, dizendo que desejava controlar as despesas crescentes.

Os clubes de Milão, porém, desde então ficaram para trás em seus rendimentos financeiros e agora não conseguem se classificar para a Liga dos Campeões. Além disso, as regras receberam críticas por protegerem clubes já estabelecidos, como o Chelsea, contra equipes com novos proprietários ambiciosos.

Punidos, Manchester City e PSG investiram pesado na contratação de jogadores após serem adquiridos por grupos de Abu Dabi e do Catar, respectivamente. Agora, porém, as regras do Fair Play Financeiro podem ser suavizadas.