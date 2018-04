Uefa julgará Celtic por confusão da torcida na Croácia

Antes mesmo da partida, o time escocês já estava garantido na próxima fase da Liga Europa. E diante dos incidentes, a Uefa indiciou o Celtic. Além disso, a entidade anunciou que o clube escocês será julgado no dia 19 de fevereiro.

A data do julgamento é a mesma do duelo de ida entre Celtic e Inter de Milão pela fase que antecede as oitavas de final da Liga Europa e será disputado na Escócia. O segundo confronto está marcado para uma semana depois, em 26 de fevereiro, na Itália.