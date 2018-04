Uefa libera times no Mundial da Fifa O comitê executivo da Uefa (entidade que administra o futebol europeu) autorizou nesta quinta-feira a participação de seus clubes na segunda edição do Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá no Japão nos dias 11 a 18 de dezembro de 2005. Essa participação, porém, só será possível se for através de convite. Isso significa que o campeão da Liga dos Campeões pode, por exemplo, desistir de participar do torneio e que a Uefa se manterá neutra quanto à validade do Mundial de Clubes, por enquanto. A decisão foi tomada com a intenção de agradar aos grandes clubes europeus, que não estavam dispostos a participar do torneio, e à Fifa, que estava pressionando a Uefa para que mandasse seus melhores times.