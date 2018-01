UEFA: Liverpool e Alavés vão à final Inglaterra e Espanha farão a final da Copa da UEFA. Liverpool e Alavés garantiram suas vagas hoje, ao vencerem seus adversários, Barcelona e Kaiserslautern (Alemanha), respectivamente. O time inglês venceu o Barcelona por 1 a 0, com um pênalti convertido pelo escocês Gary McAllister aos 43 minutos do primeiro tempo. No jogo de ida, em Camp Nou (Espanha), as duas equipes empataram em 0 a 0. O holandês Kluivert, que teve uma fraca atuação no jogo de hoje, foi responsável pelo pênalti em favor do Liverpool, ao tocar a bola com a mão. O Barcelona, apesar de assustar o goleiro Westerveld com alguns lances perigosos - como um chute de Rivaldo da intermediária, defendido pelo goleiro - não foi eficiente no ataque. A equipe espanhola chegou a ter um gol anulado, marcado pelo brasileiro Luis Enrique. O Liverpool conseguiu segurar o resultado e garantiu a vaga. A final da Copa da UEFA será no dia 16 de maio, em Dortmund, Alemanha.