Uefa: Liverpool e Lazio pressionados A Copa da Uefa define nesta quinta-feira, os oito times classificados para as quartas-de-final. E dois favoritos à conquista do título, Lazio e Liverpool entram em campo pressionados. Apesar de sua equipe ter vantagem de 1 a 0 sobre o Auxerre e atuar em casa, a situação do técnico do Liverpool, o francês Gerard Houllier, é delicada e resultados negativos podem tornar esta semana como sua última à frente do time ? domingo decide a Copa da Liga Inglesa contra o Manchester. No Campeonato Inglês, o Liverpool vem mal, vencendo apenas dois dos últimos 16 jogos. O técnico, que durante a semana teve de desmentir boatos de que estaria se transferindo para o Mônaco, onde seria diretor de Futebol, acredita em reviravolta na situação, já a partir do confronto com o Auxerre. ?Não tenho intenção de sair. Quero é levar o Liverpool a novas alturas.? O momento da Lazio também não é dos melhores. Na última rodada do Campeonato Italiano tropeçou diante do fraco Atalanta, empate por 0 a 0 que o levou para a quarta colocação, há oito pontos da líder Juventus. E nesta quinta precisa superar o Wisla Cracóvia, fora de casa ? empatou no Olímpico de Roma por 3 a 3 ? desfalcado de Peruzzi, Stankovic e Corradi. O técnico Roberto Mancini mudará a equipe. O brasileiro César e os argentinos Simeone e Claudio Lopez, serão titulares. Demais partidas: Besiktas x Slavia Praga (0 x 1, no jogo de ida); Boavista x Hertha Berlin (2 x 3); AEK Atenas x Málaga (0 x 0); Anderlecht x Panathinaikos (0 x 3); Stuttgart x Celtic (1 x 3) e Denizlispor x Porto (1 x 6). As quartas-de-final serão disputadas nos dias 13 e 20 de março.